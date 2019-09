BE quer “roubar” deputado do CDS em Viseu

Catarina Martins assume que quer “roubar” o único deputado do CDS eleito por Viseu.

A coordenadora do Bloco de Esquerda acredita que o partido vai conseguir eleger pela primeira vez no distrito e, por isso, decidiu dar uma prova de força com o primeiro almoço no interior do país.