As frases do 9.º dia de campanha

"Aquilo que nós gostaríamos de saber é qual é a posição do Governo quanto aos prejuízos que a TAP apresenta. São 119,7 milhões de euros no primeiro semestre, numa empresa semi-privatizada. A pergunta fica sempre nesta surpresa que nós temos. Como é que um gestor leva um prémio quando uma empresa como a TAP, com todos os problemas que apresentava, foi privatizada exatamente por causa de prejuízos e apresenta prejuízos desta ordem."

Maria Cidália Guerreiro, cabeça de lista do PCTP/MRPP pelo distrito de Lisboa

"Há quem no PS esteja zangado com os últimos quatro anos e tenha eventualmente vontade de recuar nalguns dossiês. Mas as pessoas deste país sabem que o Bloco de Esquerda é a força que impede uma maioria absoluta e é força que puxa pelas condições concretas de vida deste país: no salário, na pensão, nas condições de trabalho, na habitação, no que conta o BE não falta."

Catarina Martins, coordenadora do BE

RUI MANUEL FARINHA

"A nossa mensagem é muito clara para todos os agricultores: Dialogamos e sentamo-nos com toda a gente e é importante debater uma agricultura, uma forma de produção de alimentos mais sustentável e que coloque menos agrotóxicos na nossa cadeia alimentar e que possa promover a saúde e não a doença."

André Silva, porta-voz do PAN

ESTELA SILVA

"Se houver algum candidato a deputado do PSD, em particular o Dr. Rui Rio, que queira debater estas questões [das previsões macroeconómicas] comigo, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo."

Mário Centeno, candidato do PS por Lisboa

ANDRÉ KOSTERS

"É lamentável que alguém que é o ministro das Finanças, e se deve comportar tecnicamente acima de qualquer suspeita, baralhe os números todos de uma forma absolutamente ridícula. Mas isso o professor Joaquim Sarmento vai-lhe dar uma aula - porque ele é professor - para ele saber ler o quadro macroeconómico do PSD. (...) Costa baralha os números porque não os percebe. Centeno baralha os números para enganar propositadamente os portugueses."

Rui Rio, presidente do PSD

TIAGO PETINGA

"O país tem tido em matéria de arrendamento experiências muito traumáticas, passámos do oito para o oitenta, e finalmente temos de estabilizar o pêndulo num ponto de equilíbrio para todos."

António Costa, secretário-geral do PS

ANDRÉ KOSTERS

"Não podemos estar disponíveis para uma coisa que ainda não aconteceu. As soluções institucionais são determinadas pela arrumação de forças dos deputados. Conforme se arrumem se encontrará a solução."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

NUNO ANDRÉ FERREIRA

"Apelamos aos cidadãos para terem um bocado mais de cuidado com o que utilizam e que, quando for para deitar fora, que deitem no sítio indicado que é o caixote de lixo. Também apelamos para o consumo moderado de bens, porque quanto mais produzimos, mais descartamos e isso não pode ser. Queremos também alertar para a necessidade de passarmos de uma economia linear para uma economia circular. O planeta não tem mais espaço para ainda mais poluição e estamos a poucos graus de atingir um não retorno na mitigação das alterações climáticas."

José Inácio Faria, presidente do MPT