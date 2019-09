Rio diz que Centeno baralhou números do PSD de propósito

Rui Rio argumenta que Mário Centeno baralhou os números do PSD de propósito e recomenda ao ministro da Finanças uma aula de Joaquim Sarmento. A campanha do PSD andou esta segunda-feira nos distritos de Braga e Viana do Castelo, onde Rio voltou ao caso de Tancos.