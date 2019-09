Última semana de campanha começa com três partidos no norte

No domingo o dia ficou marcado pelo voto antecipado em mobilidade para a Assembleia da República.

Mais de 56.000 pessoas inscreveram-se para votar antecipadamente, sendo Lisboa o distrito com mais pedidos, (21.600), seguido pelo Porto (9.338) e Coimbra (3.045), segundo informação pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI).

Hoje ocorre o debate das forças políticas sem assento parlamentar na RTP, às 21:00, durante 120 minutos, na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, após cinco dias consecutivos marcados pela acusação do processo de Tancos, na qual um dos acusados pelo Ministério Público é o ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes, com trocas de acusações entre os partidos.

Ao nono dia de campanha, os sociais-democratas, bloquistas e o PAN vão andar pelo norte de Portugal, sem se cruzarem.

O presidente do PSD, Rui Rio, começa o dia com uma visita à Adega Cooperativa de Monção, no distrito de Viana do Castelo, às 11:30, e termina com um arraial minhoto na Quinta da Malafaia, às 20:00, em Esposende, distrito de Braga.

Durante o dia, a comitiva social-democrata também passará por Barcelos (Braga) e por Viana do Castelo.A coordenadora nacional do BE, Catarina Martins, inicia a jornada pelo norte na Feira de Espinho (Aveiro), às 09:30, tem uma reunião com o Centro de Vida Independente do Porto, em Matosinhos, visita a freguesia da Vitória (Porto) e termina com um jantar-comício em Santa Maria da Feira (Aveiro), às 20:00.

Por seu lado, o porta-voz do PAN, André Silva, não vai sair do distrito do Porto, começando por visitar a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, às 10:00.

Uma hora depois da ação no Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, o PAN segue para a cidade Invicta, onde fará campanha no largo da Estação da Trindade e na Rua Santa Catarina, bem como uma visita à diretoria do Norte da Polícia Judiciária.

A caravana CDU -- Coligação Democrática Unitária vai andar pelo distrito de Viseu.

O secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, encontra-se com ex-trabalhadores das minas da Urgeiriça, em Canas de Senhorim, e faz uma viagem de comboio entre Mangualde e o apeadeiro de Lapa do Lobo, em Nelas.

Já o secretário-geral do PS, António Costa, começa o dia com uma reunião com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), em Lisboa, passeia à tarde por Cacilhas, em Almada (Setúbal) e termina com um comício no pavilhão dos Olivais, em Coimbra.

Na agenda da presidente do CDS, Assunção Cristas, estão marcadas visitas à Associação de Regantes e Beneficiários de Silves e a uma empresa de congelados em Lagos, ambas no distrito de Faro.

O dia dos centristas termina com uma noite de fados no Largo da Sé Velha, em Coimbra.

Em relação aos partidos sem assento parlamentar, o Partido Democrático Republicano (PDR) faz campanha nas estações dos Restauradores e do Rossio e participa numa manifestação, em Lisboa.

Durante a tarde, visita uma associação cultural, na Amadora, e finaliza no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL), em Loures, às 02:00 de terça-feira.

A cabeça de lista do PCTP/MRPP por Lisboa, Maria Cidália Guerreiro, começa o dia às 07:00, com uma ação de propaganda aos trabalhadores da TAP, o presidente do Movimento Partido da Terra (MPT), José Inácio Faria, participa numa ação de limpeza de ruas, em Lisboa, e o presidente do Aliança, Pedro Santana Lopes, visita a Feira do Silvado em Odivelas (Lisboa).

O Livre e o Chega apenas têm o debate na RTP nas suas agendas.

Todavia, além do debate, o presidente do RIR, Vitorino Silva, andará por Santarém e Setúbal, e o presidente do PURP, Fernando Loureiro, visita o Mercado de Campo de Ourique, em Lisboa.



