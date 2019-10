1976: As primeiras eleições para a Assembleia da República

Os protagonistas políticos são Mário Soares (PS), Sá Carneiro (PSD, antigo PPD), Amaro da Costa (CDS) e ainda Álvaro Cunhal (PCP).

Com o processo revolucionário já ultrapassado, são outros os problemas que assolam Portugal. Nos primeiros meses de 1976, o País enfrenta um aumento do desemprego, a queda da produtividade ou a estagnação de salários. O país é obrigado a pedir ajuda ao FMI.

Deste modo, as campanhas eleitorais são dominadas pelos problemas económicos e as alternativas políticas. O PS vence as eleições, com mais 10% de vantagem sobre o PPD.

No entanto, a 23 de janeiro de 1978, a oposição vota contra uma moção de confiança ao Executivo e, para evitar eleições, o Presidente da República, Ramalho Eanes, pede ao líder do PS que forme um novo Governo.

A 30 de janeiro, Mário Soares começa a liderar um Governo com o CDS, de Freitas do Amaral. Mas o acordo dura pouco tempo e Mário Soares acaba por ser exonerado por Ramalho Eanes.

