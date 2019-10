1979/80: As maiorias da Aliança Democrática

Após vários anos no poder, o PS de Mário Soares perde as eleições intercalares de 1979 e a Aliança Democrática, que juntava o PSD, CDS e PPM, chega ao poder com maioria absoluta (42,5%). Francisco Sá Carneiro torna-se primeiro-ministro e toma posse em 1980, a 3 de janeiro.

Separadas por três meses, as legislativas de 1980 ficam marcadas pelos efeitos da vitória da Aliança Democrática de Sá Carneiro e Amaro da Costa, no ano anterior. Os portugueses vão às urnas e voltam a dar maioria absoluta à AD.

A 4 de dezembro de 1980, Sá Carneiro e Amaro da Costa morrem na queda de um avião. Freitas do Amaral é o substituto até à nomeação de um novo Governo.

Seguem-se mais dois governos da AD, liderados por Francisco Pinto Balsemão, que vivem momentos de alguma turbulência e levam à queda do seu primeiro Executivo.

Ficha técnica: