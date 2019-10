As frases do 10.º dia de campanha

"Não tenho dúvidas de que nestas eleições o RIR vai ser o 'tomba gigantes'. É preciso um 'tomba gigantes'. É preciso fazer com que os grandes desçam à terra, porque a terra é o que o dá equilíbrio."

Vitorino Silva, líder do RIR

"Aquilo que posso dizer, independentemente das sondagens e com respeito pelos profissionais que as fazem, é que o sentimento que temos é o de que o nosso resultado está em construção. Ainda há pessoas que hesitam, que se interrogam, que podem ser ganhas para o voto na CDU."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

"Portugal precisava de refundar a República, de dirigentes políticos com capacidade para relançar as bases fundacionais de uma nova República, que desse ar fresco, oxigénio puro, à Democracia."

Marinho e Pinto, presidente do PDR

"O PS está mal em não querer vir debater e esclarecer este ponto [caso Tancos] , mas quem está mal, acima de tudo, é o secretário-geral do PS e primeiro-ministro, que tem de dar explicações ao país. As duas ações são condizentes."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP

"Se eu agora for comentar tudo aquilo que, quer o dr. António Costa, quer as pessoas do PS, vão dizendo sobre a campanha e sobre mim [...] chegamos a sexta-feira no topo do disparate. Por isso, eu vou procurar manter-me em terceira, nunca meter a quarta e acelerar relativamente ao disparate, porque senão desprestigiamos um bocado a campanha."

Rui Rio, presidente do PSD

