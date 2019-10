Cristas defende criação de rede nacional de apoio à Cultura

Assunção Cristas defende a criação de uma rede nacional para apoiar a Cultura, mas não se compromete com nenhum valor do Orçamento do Estado para reforçar o setor. A líder do CDS esteve ontem à noite em Coimbra, ouviu o fado e desvalorizou os gritos, a chamar fascista à comitiva do partido, que se ouviram durante a atuação.