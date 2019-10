Por onde vão andar os partidos hoje

O décimo dia de campanha para as eleições legislativas, marcada nos últimos cinco pelo caso de Tancos, arranca hoje, com PS, PSD e PAN espalhados pelo centro do país e BE e CDS-PP a percorrerem o norte.

Depois de cinco dias consecutivos marcados pelo processo de Tancos -- no qual um dos 23 acusados pelo Ministério Público é o ex-ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, - e pela insistência dos partidos à direita em manter o assunto na agenda, os socialistas, os sociais-democratas e o PAN percorrem o centro do país, sem que as caravanas se encontrem.

Com agenda apenas durante a tarde, o secretário-geral do PS, António Costa, contacta com a população, na Nazaré, distrito de Leiria, e encerra com um comício do partido, em Aveiro.

O presidente dos sociais-democratas, Rui Rio, encontra-se com agricultores, de manhã, em Viseu, contacta com a população, em Lamego, e finaliza, em Viseu, com uma visita ao Centro Hospitalar de Tondela-Viseu e um jantar/comício.

Já o porta-voz do PAN, André Silva, participa numa ação de campanha durante a manhã, em Coimbra, e viaja até Leiria, onde participa numa conversa nas ruas da cidade e visita um furo de prospeção de gás natural. Mais a norte, as comitivas do BE e CDS-PP vão dividir-se entre o Porto e Viana do Castelo, apesar de não confluírem.

A coordenadora nacional bloquista, Catarina Martins, arranca com um encontro com cuidadores informais, no Porto, e segue para Braga, onde vai participar numa 'arruada' e num comício, que contará com a presença dos candidatos por esse círculo eleitoral e do fundador do BE Luís Fazenda.

A presidente do CDS-PP, Assunção Cristas, visita uma empresa farmacêutica portuguesa durante a manhã, em Coimbra, um centro de dia, em Viana do Castelo, uma adega cooperativa, em Monção, e encerra na Festa da Desfolhada, em Ponte de Lima.

Em relação ao secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, inicia o dia com uma visita à Associação Popular Sobral de Monte Agraço, segue para um contacto com trabalhadores de 'call center', e com trabalhadores da SONAE, na Azambuja, e encerra com o comício da CDU, em Sintra.

Quanto aos partidos sem assento no hemiciclo, o presidente do Chega, André Ventura, contacta com eleitorado junto à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, no distrito de Setúbal.

Vitorino Silva, o 'Tino de Rans', do partido R.I.R., chama a atenção para as condições dos transportes públicos, numa ação anunciada como uma tentativa de entrar nas carruagens dos comboios, em Entrecampos, Lisboa.



O líder da Aliança, Pedro Santana Lopes, participa no Fórum TSF, em Lisboa, contacta com a população em Portalegre, e encerra com uma 'arruada' e um jantar, em Évora.

O dirigente do PDR, Marinho e Pinto, participa numa ação de campanha, no Porto, e visita uma adega cooperativa, em Viana do Castelo, enquanto a cabeça de lista de lista do Livre por Lisboa, Joacine Katar Moreira, participa num debate sobre precariedade, em Lisboa.

Lusa