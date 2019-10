As frases do 11.º dia de campanha

"O Governo português pede dinheiro à União Europeia para colmatar o atraso das regiões do interior, de Trás-os-Montes, da Beira Alta, da Beira Baixa e do Alentejo. Quando eles mandam o dinheiro para desenvolver essas regiões, o Governo utiliza esse dinheiro a comprar votos nos grandes centros urbanos do litoral."

Marinho e Pinto, presidente do PDR



"Voltou a teoria do voto útil, e eu gostaria de lembrar que o voto útil é inútil nas atuais circunstâncias da democracia portuguesa. (...) Não interessa estar a votar num dos maiores partidos para ganharem, porque eles precisam é que do seu lado exista uma maioria."

Santana Lopes, presidente do Aliança

"Queremos aumentar a nossa representação parlamentar. O que sentimos na rua é um apoio cada vez maior, um reconhecimento cada vez maior."

André Silva, porta-voz do PAN

"Acho que a notícia de hoje, 630 milhões de euros que faltam aos cofres do Estado porque foram para os 'offshores' é uma notícia que nos deve fazer pensar no sistema fiscal que temos."

Catarina Martins, coordenadora do BE, sobre relatório 'The Missing Profits of Countries' (os lucros perdidos pelos países), citado pelo Jornal de Negócios

"O Costa, o Cavaco, o Sócrates, o Passos Coelho, todos têm culpas no cartório. Agora, o Costa é o que está a governar e é um bocado manhoso, porque dá com uma mão, mas tira com a outra."

Fernando Loureiro, líder do PURP

"[Ferro Rodrigues] mostrou e mostra que está mais preocupado em proteger o PS, em proteger o Governo, do que proteger o parlamento enquanto instituição democrática."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP, por Ferro Rodrigues ter recusado enviar, ao Ministério Público, as declarações do primeiro-ministro e do ex-ministro Azeredo Lopes a propósito de Tancos

"O parlamento entendeu que deve ser para a semana [o debate sobre Tancos] , por força da esquerda, é assim que será. A maioria assim decidiu. (...) Entendo que o Fernando Negrão tem razão quando diz que ainda era útil que esse debate se fizesse antes da decisão dos portugueses, entenderam que não, também ninguém vai morrer por isso."

Rui Rio, presidente do PSD

"É uma imoralidade que o Estado português tenha reservado mais de oito milhões de euros para pagar campanhas dos partidos políticos numa altura em que falta material básico nos hospitais e temos a maior carga fiscal de sempre."

Carlos Guimarães Pinto, líder da Iniciativa Liberal

