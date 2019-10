O presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, vai estar esta quarta-feira ao lado da líder do CDS, Assunção Cristas, a assistir a um espetáculo de jazz na Casa da Música, informaram os centristas.

Este será o último ponto de agenda do dia da campanha eleitoral do CDS de hoje, centrado no distrito do Porto.

Asssunção Cristas apoiou as candidaturas do independente Rui Moreira à presidência da Câmara do Porto.

As eleições legislativas realizam-se no domingo, dia 06 de outubro.

Lusa