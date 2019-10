Frases do 12.º dia de campanha

"O MAS na Assembleia da República seria muito mais exigente do que a CDU ou o Bloco de Esquerda."

Gil Garcia, líder do MAS

"Nós temos feito uma campanha de verdade, sem tiradas de humor nem partes gagas."

Santana Lopes, líder do Aliança

"Os Verdes são uma ficção política, um projeto do seu patrão político que é o PCP."

André Silva, líder do PAN





ANTONIO COTRIM

"Não condeno a elevada percentagem de abstenção em Portugal pelos cidadãos, mas sim pelos políticos e pela péssima imagem que dão e isto não é contrariado pelos partidos do poder."

José Inácio Faria, presidente do MPT

"Eu gostaria que esse acordo de rendimentos na concertação social não se limitasse ao salário mínimo, porque nós temos um problema geral com o rendimento das famílias portuguesas. O Estado tem dado um contributo muito importante com transferência não monetárias (manuais escolares gratuitos, complemento creche, redução do custo dos passes sociais de transporte), mas é essencial que essa melhoria do rendimento assente também no aumento dos salários."

António Costa, secretário-geral do PS





MARIO CRUZ

"Não é aceitável que alguém que não concorda connosco tenha aquele tipo de atitude agressiva [agressão num arruada no Porto] . Falo com todas as pessoas, concordem ou não concordem. Mas uma coisa é falar outra coisa é agredir. (...) Se há coisa que não nos falta no CDS é vontade e coragem para falar com todas as pessoas, receber força e dar força às pessoas."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP

HUGO DELGADO

"O balanço ainda é cedo para se fazer, mas uma coisa é certa estamos completamente moralizados em círculos como Lisboa, Porto e Évora para ter resultados muito acima do expectável."

Mendo Castro Henriques, presidente do Nós, Cidadãos!

"Aquilo de que precisamos, em primeiro lugar, é mesmo ao nível da gestão pública termos mais gestão. E aí há notoriamente uma diferença entre aquilo que é o meu perfil e o que é o perfil do Dr. António Costa, no que concerne à sensibilidade para a área da gestão."

Rui Rio, presidente do PSD

Lusa