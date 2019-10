As 20 frases da campanha

"O meu 'Centeno' é o professor Joaquim Sarmento."

Rui Rio, presidente do PSD - Antena 1/Rádio Renascença/TSF, 23-09-2019

"Aquele Dr. Sarmento que o Dr. Rui Rio chama o seu Centeno nem sequer nas listas de deputado está. E pior, escreveu um livro onde se propunha a eliminar as 35 horas e repor as 40 horas de trabalho na administração pública."

António Costa, secretário-geral do PS - Antena 1/Rádio Renascença/TSF, 23-09-2019

"Tenho a certeza absoluta que o RIR 2019 vai ser uma pinga boa, de `vintage´ para cima. Espero um cantinho no Parlamento. Somos humildes. Eu, que estou habituado a lidar com pedras, quero ser a pedra pequena que vai nivelar as duas grandes pedras que são o PS e o PSD, pedras que estão inclinados. Assim nivelamos a democracia."

Vitorino Silva, líder do Regir-Incluir-Reciclar (RIR) - 23-09-2019

"No último mês, o PS usou o argumento da crise para apelar a uma maioria absoluta para se livrar dos 'empecilhos' da esquerda'."

Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda - RTP, 23-09-2019

"Tenho por hábito nunca falar em público das reuniões que não acontecem, nem das reuniões que acontecem e que não são públicas. É uma regra que tenho e que tenho vivido bem com ela."

António Costa, secretário-geral do PS - 24-09-2019

"Eu não me queria meter nisso. Em relação a essa tensão [entre PS e BE], acho que não ajuda, particularmente quem está em casa a assistir ao debate. Ao contrário do que muitos pensam, que o grande resultado é deixar o adversário em KO, não é isso."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP - 24-09-2019

"O que interessa é cada um votar na força política que prefere, como se provou nas eleições quando António Costa formou Governo. Não é preciso ganhar as eleições para formar Governo, é preciso depois renuir uma maioria."

Santana Lopes, presidente do Aliança - 24-09-2019

"Se eventualmente houver necessidade de uma convergência com o Partido Socialista, nós iremos analisar, isto, se os nossos objetivos da justiça social e da justiça climática forem respeitados."

Joacine Katar Moreira, cabeça de lista do Livre por Lisboa - 24-09-2019

"Há, de facto, a evidência que, nos sucessivos governos, existem pessoas e governantes a praticar atos ilícitos. Muitas vezes a condução dos processos é morosa, muitas vezes não dão em nada e temos que criar mecanismos de maior transparência para combater a corrupção."

André Silva, porta-voz do PAN - 26-09-2019

"[Caso Tancos é] uma telenovela, uma série da Netflix, que já vai na terceira temporada."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP - 26-09-2019

"Eu acho que é pouco crível que um ministro, seja ele qual for, não articule aspetos desta gravidade com o primeiro-ministro, ainda assim eu nunca poderei dizer mesmo se ele sabia ou não."

Rui Rio, presidente do PSD - 26-09-2019

"A mim o doutor Rui Rio não me atingiu, mas, infelizmente, atingiu a dignidade desta campanha eleitoral e, sobretudo, temo que tenha desiludido muitos dos que entendiam o doutor Rui Rio como uma pessoa de princípios e que não muda de dois em dois dias."

António Costa, secretário-geral do PS - 26-09-2019

"É uma evidência que a questão de Tancos assume uma grande relevância, tal como se demonstra também - isto também é relevante - a tentativa de aproveitamento de Rui Rio, que, à falta de assunto, de perspetivas e alternativas, encontrou aqui a boia de salvação."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP - 27-09-2019

"Isto ['caso de Tancos'] é o símbolo maior de como o sistema está ruinoso e ineficaz e, num país civilizado, o primeiro-ministro demitir-se-ia e não se recandidatava às eleições."

André Ventura, líder do partido Chega - 27-09-2019

"O Governo nada teria feito sem o Bloco e sem o Partido Comunista Português."

Catarina Martins, coordenadora do BE - 28-09-2019

"Sei que há a velha máxima de quem se mete com o PS, leva, mas aqui no CDS não há medo de dizermos as verdades. E quem coloca as instituições políticas na lama é quem mantém um candidato a deputado envolvido num processo, que aparentemente soube do que se passou, e quando devia escrutinar o governo, estava de alguma forma a encobrir também o governo."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP - 29-09-2019

"PS e PSD têm repartido as responsabilidades governamentais há quase 50 anos, praticamente desde o 25 de Abril. É preciso pedir-lhes responsabilidades, porque nem PS nem PSD têm soluções para os problemas nacionais."

Marinho e Pinto, presidente do PDR - 29-09-2019

"Nós no domingo vamos ser o Famalicão do atual campeonato nacional de futebol da primeira divisão."

Rui Rio, presidente do PSD - 30-09-2019

"É uma imoralidade que o Estado português tenha reservado mais de oito milhões de euros para pagar campanhas dos partidos políticos numa altura em que falta material básico nos hospitais e temos a maior carga fiscal de sempre."

Carlos Guimarães Pinto, líder da Iniciativa Liberal - 02-10-2019

"Os Verdes são uma ficção política, um projeto do seu patrão político que é o PCP."

André Silva, líder do PAN - 03-10-2019

