CDS confirma que homem que confrontou Costa é ex-autarca do partido

O CDS confirmou esta sexta-feira, através da página de Facebook do partido, que o homem que terá exaltado António Costa, quando o confrontou sobre os incêndios de Pedrógão Grande, foi autarca numa Junta de Freguesia.

"Confirmamos que há anos o senhor foi autarca do CDS numa Junta de Freguesia. Esclarecemos que a sua atuação não teve qualquer ligação, instrução ou articulação com o partido, que a ela é completamente alheio. Não criámos qualquer situação, não tivemos qualquer conhecimento nem fomos coniventes.", esclareceu o partido.

Os centristas acrescentam ainda que não aceitam qualquer insinuação a respeito do assunto.

O CDS rejeita e repudia veementemente qualquer tipo de insinuação de que teríamos montado o incidente, como infelizmente temos visto da parte de dirigentes do PS."

A identidade do homem foi revelada por Miguel Coelho, do PS, que avançou que Joaquim Elias trabalhou "na antiga junta de São José e que o seu filho é assessor do CDS, na Assembleia Municipal".