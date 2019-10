Vão os jovens votar?

Faltam apenas seis dias para as eleições legislativas e, entre as muitas promessas eleitorais, o combate às alterações climáticas parece ser a questão que mais mobiliza jovens a ir às urnas.

A decisão de eleger um novo Governo aproxima-se cada vez mais, mas há quem ainda não esteja totalmente convencido em qual dos partidos apostar.

As críticas e promessas feitas pelos líderes políticos parecem já ter conquistado votos, mas o eleitorado mais jovem tem algumas dúvidas, havendo quem considere ainda não estar suficientemente informado para decidir qual o futuro político dos próximo quatro anos.

No que toca às principais apostas do novo Governo são poucas as dúvidas. O eleitorado mais jovem demonstra uma profunda preocupação com as questões ambientais e a sustentabilidade do planeta.

Medidas mais ecológicas e "amigas do ambiente" são aquelas que os jovens consideram mais importantes na próxima legislatura.

Os elevados índices de abtenção verificados nas últimas eleições europeias colocam também em cima da mesa a questão do voto obrigatório.