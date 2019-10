É dia de eleições, dia de celebrar a democracia, e vale a pena mostrar esse entusiasmo na hora de votar.



Saia de casa, vote e faça um post...com a hashtag #euvoto

Pode ser uma fotografia, uma selfie com a confiança no rosto para mostrar que tomou uma decisão.

Pode ser um retrato do local onde vota, provavelmente a mesma escola onde já andou, será que está lá muita gente ainda para votar? Ou menos do que esperava?

Pode ser também um vídeo com o ambiente de um dia tão importante, acompanhado pelo seu testemunho e as razões para algo fundamental nas nossas vidas como o voto.

Não queremos ver as escolhas, nem a cruz no boletim de voto, nem saber se escolheu A, B, C, ou votou em branco... mas queremos que se faça ver, que mostre que tomou uma decisão.



Onde quer que esteja, desde que vá votar, não é apenas uma questão de exercer um direito cívico que herdamos nos últimos 45 anos.

Votar além de um dever deve ser também um sinónimo de uma satisfação ímpar, de sentirmos que fazemos parte de uma decisão e de que no fim das contas o nosso voto conta.



E conta mesmo.

Porque é tão importante votar... é também importante mostrar. Porque isso é levar outros a fazê-lo.

Vamos votar. Vamos mostrar que este dia é especial.

Mostre-o nas redes sociais com o hashtag #euvoto.

Partilhe este dia connosco, nas redes sociais.

Nós vamos mostrá-lo na SIC Notícias, no site da SIC e do Expresso e nas nossas redes sociais.