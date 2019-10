Abstenção pode atingir nível sem precedentes em eleições legislativas

A projeção do ICS/ISCTE para a SIC e para o Expresso deve ficar entre 47,5 por cento e 51,5 por cento.



São valores muito anormais neste tipo de eleições, porque, por exemplo, nas últimas legislativas a abstenção foi de 44%.



Uma das explicações reside no aumento do número de eleitores, por causa do recenseamento automático que alargou os cadernos eleitorais em mais de um milhão de eleitores.



Se estes números se confirmarem, a abstenção pode, no intervalo máximo desta projeção, ultrapassar os 50%.



Esta projeção é da responsabilidade da equipa do ICS e dos ISCTE que faz as sondagens para a SIC e para o Expresso com base numa sondagem de boca de urna, realizada hoje pela GFK/Metrs.