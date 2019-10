Assunção Cristas chegou à sede do CDS pouco depois das 18:00

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, chegou este domingo cerca das 18:00 à sede nacional do partido em Lisboa, afirmando-se tranquila para acompanhar a noite eleitoral das legislativas.

Assunção Cristas vai seguir a noite eleitoral no segundo andar da sede do partido, acompanhada membros da sua direção.

"Agora, é tempo de tranquilamente esperarmos pelos resultados", afirmou aos jornalistas.

Este domingo, depois de votar, na escola secundária de Algés, Oeiras, a presidente centrista afirmou que iria à missa, almoçar com a família e seguir depois para a sede do partido.

Na sede do CDS, no largo Adelino Amaro da Costa, cerca das 18:30, já estavam dirigentes do partido como Nuno Magalhães, Diogo Feio, Raquel Vaz Pinto ou João Rebelo. Alguns dirigentes nacionais estão nos distritos onde concorrem, como a vice-presidente Cecília Meireles, no Porto, ou o porta-voz, João Almeida, em Aveiro.

Lusa