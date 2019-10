A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, assumiu a derrota do partido nas legislativase e anunciou que não se recandidatará no próximo congresso extraodinário, que pediu para ser convocado em breve.

Nas primeiras declarações após as projeções, Cristas felicitou o PS e desejou sucesso a António Costa.

A ainda líder do CDS disse que, ao longo dos últimos quatro anos, o partido foi uma oposição forte, mas que sentiu muitas vezes que foi uma voz isolada no Parlamento.