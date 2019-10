Dezenas de portugueses impedidos de votar na Alemanha

Boletins de voto insuficientes, outros que não chegaram ou cartas devolvidas são alguns dos problemas denunciados por dezenas de portugueses a viver na Alemanha na rede social Facebook, mas as queixas estão ainda a ser reunidas.

"O meu marido recebeu a carta e eu não, e tenho registo no consulado", escreve Carla Marques no grupo "Portugueses e Portuguesas em Berlim" onde as queixas se vão somando.

Também José Cerqueira revela que tem a morada atualizada desde agosto do ano passado, mas nem ele, nem a mulher, receberam o boletim de voto em casa.

Manuel Campos, presidente do GRI-DPA, o Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa da Alemanha está a juntar todas as reclamações para poder enviá-las para Portugal.

"Houve envio para direções não corrigidas, ou seja, as cartas foram enviadas, mas as pessoas não atualizaram o endereço. Houve cartas devolvidas por recusa dos correios por não cumprirem o acordo internacional, ou seja, foram devolvidas ao remetente que depois teve oportunidade de colocar um selo e mandá-la. Mas outras, possivelmente, nem sequer terão chegado porque não foram devolvidas", acrescentou.

Patrícia Rocha assume que mudou de casa recentemente, sem ter ainda alterado a morada e reconhece que deveria ter consultado com mais detalhe a informação por correspondência.

Ainda assim, aponta o dedo ao consulado que, em abril, a informou que "bastava lá ir no dia das eleições legislativas, para votar, a partir do momento em que estava recenseada".

Tal como Patrícia, também Maria de Vasconcelos, a viver há vários anos em Berlim, foi hoje até às instalações do Consulado de Portugal na capital alemã. A porta estava fechada.

"Este é o consulado que hoje está fechado e onde não se encontra absolutamente ninguém para dar uma justificação àqueles que ali se deslocaram para votar porque também não estavam a par do voto por correspondência. Este é o consulado onde me recenseei quando cheguei à Alemanha e me perguntaram o que ali estava a fazer porque ali não davam nada a ninguém e com um sorriso respondi: 'Venho-me recensear porque quero garantir o meu direito de voto'", lê-se no Facebook.