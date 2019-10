Frases da noite eleitoral

António Costa, secretário-geral do PS

António Costa

Armindo Miranda, membro da comissão política do Comité Central do PCP

"Num dia eleitoral sem incidentes nem boicotes, o facto de a abstenção, aparentemente de acordo com as projeções, estar a aumentar é um desafio para o futuro. A abstenção é um desafio para o futuro, um elemento de reflexão que os partidos têm de ter."

Diogo Feio, dirigente do CDS-PP

"Apesar da fragmentação partidária, do apelo do senhor Presidente da República e dos líderes partidários para a participação dos portugueses na votação, a abstenção continuou a aumentar."

José Silvano, secretário-geral do PSD

Inês Sousa Real, número dois da lista do PAN por Lisboa

"Temos muita confiança, muita confiança na decisão dos portugueses, qualquer que ela seja, e que renovemos o nosso comprometimento de diálogo com todas as forças políticas, quaisquer que sejam os resultados eleitorais."

Carlos César, presidente do PS

Rui Rio, presidente do PSD, quando questionado se preparou o discurso para a noite eleitoral

Joana Mortágua, dirigente do BE

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP

"As expectativas são muito claras: nós já ganhámos as europeias [em maio], ganhámos as regionais [em setembro], a nossa ideia é fazer 3-0, ganhar também as nacionais."