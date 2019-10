Frases da noite eleitoral

"Pedirei a convocação do Conselho Nacional com vista à realização de um congresso nacional extraordinário (...). Tomei a decisão de não me recandidatar. Tenho a certeza de que o CDS encontrará forma de construir o seu futuro."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP

"Há uma clara vontade dos eleitores de continuarmos com um Governo de estabilidade liderado pelo PS. E o PS empenhar-se-á no sentido de que os próximos quatro anos sejam de estabilidade política, social e de progresso em Portugal."

Ana Catarina Mendes, secretária-geral adjunta do PS

"[A confirmarem-se as projeções, regista-se] uma derrota histórica no conjunto do PSD e do CDS."

Ana Catarina Mendes

"Quero começar por saudar o PS pela vitória que estas projeções anunciam."

David Justino, vice-presidente do PSD

"Gostaria de chamar a atenção que o excesso de triunfalismo poderá ser pouco avisado."

David Justino

"O Bloco de Esquerda confirma-se como terceira força política nacional, uma enorme responsabilidade que assumimos inteiramente."

Jorge Costa, dirigente do BE

"O PS ganhou as eleições claramente [e] formará governo, [enquanto a direita sofreu uma] derrota histórica."

Jorge Costa

"O nosso grande objetivo está alcançado. O PAN será certamente capaz de alcançar um grupo parlamentar, duplicando assim a sua representação."

Inês Sousa Real, número dois da lista do PAN por Lisboa

"O PAN está disponível para continuar a dialogar, tal como até aqui tem sido feito, para contribuir para o processo democrático. No demais, vamos aguardar tranquilamente o resto dos resultados desta noite, que certamente nos trarão ainda algumas surpresas."

Inês Sousa Real

"Não é este resultado, eventualmente mais baixo, que nos tira essa força para continuar a lutar. Não, é um resultado que nos permite continuar nessa luta."

Jorge Pires, membro da comissão política do Comité Central do PCP

"A Iniciativa Liberal veio para mostrar uma visão diferente dos que estão na política há muito tempo, viemos para somar valor mais do que para retirar votos a alguém."

Rodrigo Saraiva, da IL

"O Livre não olha só para si, nem olha só para o umbigo. O Livre preocupa-se com esta possibilidade [Notes:hipótese de a extrema-direita chegar à Assembleia da República] , e acha que é necessário fazer um exame de consciência das elites institucionais, políticas e jornalísticas, se este cenário se vier a confirmar."

Rui Tavares, fundador do Livre

"Nós já governamos quatro anos sem maioria absoluta, e governámos bem e com estabilidade. Não há nenhuma razão para que isso não aconteça nos próximos quatro anos."

Pedro Nuno Santos, cabeça de lista do PS por Aveiro

"Acho que estamos a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois. Vamos com calma, as projeções são boas, a primeira reação só podia ser boa, vamos esperar que as projeções se confirmem e depois vamos ler com calma (...). Isso não significa que nós não trabalhemos com os parceiros com quem trabalhámos nos últimos quatro anos."

Pedro Nuno Santos

"O Chega é um partido democrático. Não há razão para alarmes nem ataques inusitados. O Chega não vem para minar a democracia.

André Ventura, presidente do Chega

"[Rui Rio] não deve sair do partido, mas manter-se no partido."

Manuela Ferreira Leite, ex-presidente do PSD

