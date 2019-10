Heloísa Apolónia fora do Parlamento 24 anos depois

O PSD venceu no distrito de Leiria nas eleições legislativas de hoje, com 33,51% dos votos e 5 deputados eleitos, quando estão todas as 110 freguesias apuradas.

Com 31,07% e 4 deputados eleitos, o PS foi o segundo partido mais votado em Leiria.

O Bloco de Esquerda elegeu um deputado em Leiria, o círculo eleitoral por onde se candidatou a atual deputada do Partido Ecologista Os Verdes, que assim ficará fora da Assemleia da República na próxima legislatura.

Heloísa Apolónia era deputada desde 1995.

Em 2015, em Leiria, a então coligação PSD/CDS conseguiu 6 deputados, o PS elegeu 3 e o BE obteve 1.