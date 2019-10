Mais de quatro milhões de eleitores votaram até às 16:00

Mais de quatro milhões de pessoas já tinham votado até às 16:00 deste domingo, o que representa 38,59% dos 10,8 milhões de eleitores inscritos, segundo informação do Ministério da Administração Interna.

De acordo com informação do Ministério da Administração Interna, às 16:00 deste domingo a afluência média às urnas nas eleições legislativas estima-se em 38,59%, o que corresponde a 4,17 milhões de votantes.

Nas últimas eleições legislativas, realizadas em 04 de outubro de 2015, com um universo de 9,6 milhões de eleitores, a afluência média às urnas à mesma hora estimava-se em 44,38%, o que correspondia a cerca de 4,2604 milhões de votantes.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são este domingo chamados às urnas para escolher a constituição da Assembleia da República na próxima legislatura e de onde sairá o novo Governo.

Segundo a Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), podem votar para as eleições de hoje 10.810.662 eleitores, mais cerca de 1,1 milhões do que nas anteriores legislativas, em 2015, devido ao recenseamento automático no estrangeiro.

Esta é a 16.ª vez que os portugueses são chamados a votar em legislativas, concorrendo a estas eleições um número recorde de forças políticas - 20 partidos e uma coligação - embora apenas 15 se apresentem a todos os círculos eleitorais.

No total, são eleitos 230 deputados numas eleições que, ao longo dos anos, têm vindo a registar um aumento da taxa de abstenção.

Em 2015, a taxa de abstenção atingiu o recorde de 44,4%, comparando com os 8,3% nas eleições para a Assembleia Constituinte, em 1975, ou os 16,4% das primeiras legislativas, em 1976.

Lusa