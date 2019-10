Oito eleitores de Barrancos votaram no PAN

O PAN, principal partido contra as touradas em Portugal, obteve oito votos no concelho de Barrancos, único no país onde os touros de morte são legalizados.

Em Barrancos, o PS ficou em primeiro lugar, com 39,6% dos votos, seguido da CDU, com 23,5%, e do PSD, com 80 votos, representando 12%. Em quarto lugar ficou o BE com 7,39% e em quinto o CDS.

O partido de direita Chega obteve 15 votos em Barrancos, ficando antes do PAN, que conseguiu oito votos dos eleitores do concelho onde os touros de morte estão legalizados.A votação do PAN representa 1,2% dos votos de Barrancos.

A 17 de Julho de 2002 a Assembleia da República aprovou uma exceção na lei que legalizou juridicamente a realização em Barrancos, a título excecional, de touradas com touros de morte.A exceção foi aprovada com 116 votos a favor, 92 contra e nove abstenções.

Lusa