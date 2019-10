PS conquista Braga à coligação PSD/CDS-PP, com 36,40%

O PS obteve 36,4% dos votos no círculo de Braga e elegeu oito deputados, mais um do que em 2015, passando a ser a força política mais votada no distrito, quando estão apurados os resultados das 347 freguesias.

O PSD ficou em segundo lugar com 34% dos votos e obteve o mesmo número de mandatos conseguidos pelo PS, oito.

O BE elegeu dois deputados e o PCP perdeu o único mandato obtido em 2015.

Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP obteve 45,6% dos votos no distrito de Braga, elegendo 10 deputados, oito sociais-democratas e dois centristas.