PS conquista Porto a PSD/CDS-PP

O PS venceu no distrito de Porto nas eleições legislativas deste domingo, com 36,65% dos votos e 17 deputados eleitos, quando estão todas as 243 freguesias apuradas.

Em 2015, ano das legislativas anteriores, o PS havia sido a segunda força mais votada no Porto, tendo então conseguido 32,72% dos votos e eleito 14 deputados para a Assembleia da República.

Há quatro anos, a então coligação PSD/CDS-PP ganhou as eleições no distrito do Porto, com 39,59% dos votos e 17 deputados.

Este ano, o PSD teve 31,16% (15 deputados) e o CDS-PP foi a sexta força mais votada, com 3,34% (1 deputado).

Elegeram ainda deputados pelo Porto o BE (4 deputados), a CDU (2) e o PAN (1).



Lusa