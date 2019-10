O PS foi o partido mais votado no círculo de Viana do Castelo nas legislativas deste domingo, com 34,78% dos votos e três mandatos, mais um do que em 2015, que conquistou à então coligação PSD/CDS-PP.

Quando estão apurados os resultados das 208 freguesias do distrito, o PSD ficou em segundo lugar, com 33,8% dos votos e três deputados eleitos.

Em 2015, a coligação PSD/CDS obteve 45,5% dos votos e elegeu quatro deputados, três sociais-democratas e um centrista.

Lusa