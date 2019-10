O PS venceu no distrito de Santarém nas eleições legislativas de hoje, com 37,13% dos votos e 4 deputados eleitos, o mesmo número de mandatos que o PSD/CDS-PP obteve em 2015, quando estão todas as 141 freguesias apuradas.

O PSD ficou agora com três deputados, enquanto BE e PCP/PEV mantiveram um deputado cada.

Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP teve 35,82%, elegendo três sociais-democratas e um centrista.



