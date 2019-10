O PS venceu no distrito de Évora nas eleições legislativas de hoje, com 38,33% dos votos e 2 deputados eleitos, quando estão todas as 69 freguesias apuradas.

De acordo com os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna, a CDU foi a segunda força mais votada em Évora e elegeu um deputado.

Com este resultado, o PSD perde o deputado que elegeu em Évora em 2015, quando se candidatou em coligação com o CDS-PP.

Lusa