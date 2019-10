PS é o partido mais votado na Guarda, PSD perde um deputado

O PS venceu este domingo as eleições legislativas no distrito de Guarda, com 37,55% dos votos e dois deputados eleitos, enquanto o PSD obteve o terceiro mandato num círculo eleitoral que perdeu um representante face às eleições de 2015.

Com as 242 freguesias do círculo eleitoral apuradas, os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna indicam que o PSD obteve 34,37% dos votos e perdeu um mandato em relação às legislativas anteriores.

Contudo, este ano o círculo eleitoral da Guarda elege três deputados (e não quatro, como em 2015), devido à diminuição da população.

Lusa