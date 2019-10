O PS venceu no distrito de Aveiro nas eleições legislativas deste domingo, com 34,31% dos votos e 7 deputados, mais um que PSD, que em 2015 com CDS-PP teve o dobro dos socialistas, com todas as 147 freguesias apuradas.

Além dos 7 mandatos do PS e 6 do PSD, nas legislativas de hoje o Bloco de Esquerda conseguiu dois deputados e o CDS-PP um eleito.

Em 2015, a coligação PSD/CDS-PP teve 10 mandatos, contra cinco dos socialistas e o BE apenas tinha visto eleger um deputado.

Lusa