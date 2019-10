O PS era o partido mais votado, com 37,94% dos votos e 9 mandatos, nas eleições legislativas deste domingo, quando estavam apurados os resultados provisórios em 2.338 das 3.092 freguesias.

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, o PSD era o segundo partido mais votado, com 30,88%.

Lusa