O PSD venceu no distrito de Viseu as eleições legislativas de hoje, com 36,26% dos votos e 4 deputados eleitos, menos dois que os conquistados em 2015 quando concorreu coligado com o CDS-PP, quando estão todas as 277 freguesias apuradas.

O PS conquistou mais um deputado que há quatro anos, quando obteve três mandatos.

Lusa