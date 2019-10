Rui Rio "tranquilo" e "satisfeito" após "cumprir a obrigação" de votar 

O presidente do PSD manifestou-se hoje "tranquilo" e "satisfeito" após "cumprir a obrigação" de votar e apelou à participação eleitoral: "Se nenhum partido agrada, a solução não é não ir. É votar em branco", afirmou Rui Rio após votar na junta de freguesia de Massarelos, no Porto. Rio estava acompanhado da filha, que votou pela primeira vez na primeira eleição legislativa a que o pai concorre como líder do PSD.