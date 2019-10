Sánchez diz que Portugal "voltou a eleger estabilidade e justiça social"

Pedro Sánchez felicitou hoje o PS pela sua vitória nas eleições legislativas, considerando que "a sociedade portuguesa voltou a eleger estabilidade, igualdade e justiça social".

Na sua conta da rede social Twitter, Sánchez sublinhou que "com a vitória do @psocialista, apostam num projeto de esquerdas, progressista e modernizador", o que incentiva a continuar a "trabalhar juntos por uma Europa mais justa".

"Parabéns (felicidades), @antoniocostapm! Parabéns, Portugal!", concluiu Sánchez na sua mensagem.

O PS era o partido mais votado com 36,74% dos votos e 87 mandatos nas eleições legislativas de hoje, quando estavam apurados os resultados provisórios em 3.068 das 3.092 freguesias.

Espanha volta às urnas a 10 de novembro, depois de o rei Felipe VI ter desistido de propor um candidato a chefe do Governo.

Serão as quartas legislativas no espaço de quatro anos, após o PSOE, liderado por Pedro Sánchez, e a coligação de esquerda Unidas Podemos terem falhado o acordo que lhes daria a maioria.

Nas eleições realizadas em 28 de abril último, o parlamento ficou fragmentado entre cinco partidos com mais de 10% dos votos: o PSOE (socialistas) obteve 123 deputados (28,68% dos votos), o PP (direita) 66 (16,70%), o Cidadãos (direita liberal) 57 (15,86%), a coligação Unidas Podemos (extrema-esquerda) 42 (14,31%) e o Vox (extrema-direita) 24 (10,26%).

