O ambiente na sede de campanha do CDS é de silêncio absoluto, depois de terem sido lançadas as projeções referentes aos resultados as eleições legislativas de 2019.

De acordo com as projeções, o CDS terá oito deputados, no melhor dos resultados e, no pior, terá um total de dois deputados no Parlamento.

Há mais de 30 anos que o CDS nao tinha um resultado tão fraco. Se o resultado das projeções se confirmarem, o partido terá menos de metade dos deputados que tem atualmente - 18.