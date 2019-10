CDU maioritária em apenas dois concelhos

A CDU, coligação liderada pelo PCP, foi a força mais votada em dois concelhos, Avis, distrito de Portalegre, e Mora, Évora, nas eleições legislativas de domingo, menos três do que em 2015.

Há quatro anos, além de Avis e Mora, a coligação de comunistas e verdes foram maioritários também em mais três concelhos do Alentejo, Arraiolos e Montemor (Évora) e Serpa (Beja).

De acordo com os resultados provisórios do Ministério da Administração Interna, em Avis a CDU obteve 39,12% dos votos, mais nove pontos percentuais do que o PS, que recolheu 30%, enquanto o BE teve 6%.

Em Mora, a coligação teve 34,66%, o PS foi segundo, com 31,6%, e o BE é a quarta força, com 5,6%.Couço, freguesia do concelho de Coruche, Santarém, considerada uma das mais "vermelhas" pelas suas votações, PCP e PEV voltaram a vencer com 44,9%, mais dez pontos percentuais do que o PS e o BE teve 4,9%.

Comparando com os resultados de 2015, os comunistas perderam cerca de cinco pontos percentuais.

O PS venceu as eleições legislativas de domingo sem maioria absoluta e terá de tentar a repetição de uma solução de Governo à esquerda, numa eleição marcada pela derrota histórica da direita e pela entrada de três novos partidos no parlamento.

A CDU recua para 6,4% e perde cinco deputados, vendo ao mesmo tempo o Bloco de Esquerda consolidar-se como a terceira força política, com 19 deputados e 9,6% dos votos, ainda assim um resultado inferior ao das legislativas de 2015.

Lusa