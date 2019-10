Distrito de Lisboa elegeu deputados de nove partidos

O distrito de Lisboa foi o que mais contribuiu para diversificar a representação de partidos no parlamento, permitindo a eleição de deputados de nove forças partidárias.

Em comparação com as legislativas de 2015, e entre os partidos que já tinham assento parlamentar, o PS e o PAN (Pessoas-Animais-Natureza) são os únicos que em Lisboa veem a sua representação reforçada.

O PS venceu em Lisboa elegendo 20 deputados, mais do que tinha sido conseguido nas anteriores legislativas de 2015, quer pelos socialistas, quer pela coligação PSD/CDS-PP (ambos com 18 deputados na altura).

O distrito de Lisboa permitiu que três novos partidos cheguem à Assembleia da República.

Além do PS, PSD, Bloco de Esquerda, CDU, CDS-PP e PAN, que já tinham assento parlamentar, a votação em Lisboa possibilitou a eleição de um deputado ao Iniciativa Liberal, outro ao Livre e ainda outro ao Chega.

Em Lisboa, o PAN ficou à frente do CDS-PP, apesar de ambos conseguirem eleger dois deputados cada. Contudo, o PAN teve mais cerca de 30 votos do que o CDS-PP, que na anterior legislatura tinha concorrido coligado com o PSD.

Dos 48 deputados eleitos no distrito de Lisboa, 20 foram para o PS, 12 para o PSD, cinco para o BE, quatro para a CDU, dois para o PAN e dois para o CDS-PP.

Dos partidos que em 2015 já tinham assento parlamentar, em Lisboa o PS e o PAN foram os únicos a obter um reforço de deputados.



Lusa