Fernando Medina defende que PS deve priorizar diálogo com BE, PCP e PEV

O socialista Fernando Medina considerou que o PS "teve uma grande vitória" nas eleições legislativas de domingo e que deve dar prioridade ao diálogo com BE, PCP e PEV.

"Em primeiro lugar, o Partido Socialista teve uma grande vitória hoje. Uma vitória que lhe dá a responsabilidade de liderar a formação de um governo para concretizar um programa de estabilidade para o país para os próximo quatro anos", defendeu Fernando Medina, à porta do Hotel Altis, onde o PS acompanha o resultado da noite eleitoral.

Numa declaração transmitida pela RTP, o presidente da Câmara de Lisboa disse que o PS "deve procurar um diálogo com todos", mas "em primeiro lugar" com os parceiros de maioria parlamentar dos últimos quatro anos (BE, PCP e PEV).Questionado sobre se deve haver um acordo logo à partida ou orçamento a orçamento, Medina afirmou que ainda é "muito cedo".

"O que é importante é haver um compromisso e uma vontade de entendimento num conjunto e numa orientação política e na estabilidade política que é essencial para que o país atinja os seus resultados", concluiu.

Lusa