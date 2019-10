Imprensa internacional destaca vitória "agridoce" do PS

A imprensa internacional destaca a vitória "agridoce" do PS, sem maioria absoluta, nas eleições legislativas deste domingo em Portugal, com o espanhol El Pais a falar em "descalabro da direita".

De acordo com dados da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral, que disponibiliza os resultados provisórios de todas as 3.092 freguesias do país, o PS é a força política mais votada, com 36,65% dos votos e 106 deputados eleitos, seguido do PSD, com 27,90% dos votos e 77 deputados.

"Há vitórias com sabor agridoce, como a que o socialista António Costa assinou hoje. Ele repetirá o seu mandato em Portugal, mas a maioria absoluta escapou das suas mãos após uma votação que muda a relação de forças na política portuguesa", escreve a agência de notícias espanhola EFE.

"Vitória, sim; maioria absoluta, não", lê-se no El Pais, que destaca também "o descalabro da direita", que "provocou a demissão da presidente do CDS, Assunção Cristas".

Também o El Mundo fala de uma "vitória amarga" do PS, uma vez que ficou a "pouquíssimos pontos da tão desejada maioria absoluta".

"A abstenção alcançou um recorde de 49% nestas eleições legislativas e serve para confirmar a tendência observada no país vizinho desde a Revolução dos Cravos: a cada nomeação eleitoral, aumenta o número de eleitores que optam por não ir às urnas", escreve ainda o mesmo jornal espanhol.

A imprensa francesa apelida António Costa de "bom estratega", tendo conseguido "virar a página da austeridade desde 2015 sem renunciar à rigorosa disciplina orçamental", vindo a ganhar sondagens há vários meses.

Os britânicos The Guardian e o económico Financial Times destacam igualmente a vitória socialista sem maioria absoluta, sublinhando que este resultado "contraria uma tendência europeia" para rejeitar partidos de centro-esquerda.

Também o jornal alemão Suddeutsche Zeitung destaca a vitória do PS de António Costa "no antigo país da crise do euro".

Lusa