João Almeida pondera avançar com candidatura à liderança do CDS

João Almeida pondera avançar com uma candidatura à liderança do CDS.

De acordo com a Lusa, o deputado eleito por Aveiro e porta-voz do CDS afirmou esta segunda-feira que vai avançar com uma moção de estratégia ao próximo congresso.

João Almeida admite ter uma posição privilegiada dentro do partido, até porque terá presença na Assembleia da República nos próximos quatro anos.

Numa reação aos resultados das legislativas de domingo, publicada no Facebook, o deputado defendeu que o CDS teve uma derrota estrondosa e que é preciso impedir que os mesmos erros voltem a acontecer.

Após a derrota, Assunção Cristas anunciou que vai convocar um congresso extraordinário e que não se vai recandidatar à liderança do CDS.



A SIC contactou esta segunda-feira várias fontes do partido, que asseguraram que o eurodeputado Nuno melo não deverá ser candidato.