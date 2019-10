O filme da noite eleitoral 

19:00 - A SIC mostrava que o PS ia vencer as eleições com 36% a 40% dos votos, elegendo entre 105 e 117 deputados.

Já o PSD ficava em segundo lugar com 24,2% e 28,2% e elegia entre 72 e 82 deputados. Os resultados das projeções ICS/ISCTE/Gfk Metris para a SIC mostravam que o Bloco de Esquerda era a terceira força política, elegendo entre 17 e 24 deputados, com 8,9% e 11,9%.

Seguiam-se a CDU (entre 4,7% e 7,3%, 7 a 13 deputados), o CDS (entre 2,4% e 5%, 2 a 8 deputados), PAN (entre 2,5% e 4,5%, 2 e 6 deputados), Iniciativa Liberal (entre 0,6% e 2,6%, 1 e 3 deputados), LIVRE (entre 0,5% e 2,5%, 1 e 2 deputados) e Chega (entre 0,4% e 2,4%, 0 a 1 deputado. As projeções de resultados para a SIC davam entre 6,1% a 9,1% de votos brancos e nulos.

20:10 - A secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, considerou que as projeções dos resultados eleitorais apontam para uma "vitória claríssima" dos socialistas e para uma derrota "histórica do conjunto PSD e CDS-PP".

20:20 - O vice-presidente do PSD David Justino saudou o PS pela vitória, com base nas várias projeções televisivas. "Quero começar por saudar o PS pela vitória que estas projeções anunciam", afirmou, numa declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas.

21:00 - O fundador do Livre Rui Tavares congratulou-se com a possibilidade de o partido eleger deputados, mas manifestou-se preocupado com a hipótese de a extrema-direita chegar à Assembleia da República, apelando a um "exame de consciência".

21:02 - A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, assumiu a derrota do seu partido nas legislativas e anunciou que não se recandidatará no próximo congresso extraodinário, que pediu para ser convocado em breve.

21:30 - A antiga líder do PSD Manuela Ferreira Leite defendeu que Rui Rio deve continuar à frente do partido, considerando que este está numa "trajetória ascendente" e impediu uma maioria absoluta do PS.

22:15 - Abel Matos Santos, porta-voz da Tendência Esperança em Movimento-CDS (TEM-CDS), saudou a demissão de Assunção Cristas da presidência do partido, e anunciou vai candidatar-se à liderança no próximo congresso.

22:30 - O presidente da Aliança, Pedro Santana Lopes, admitiu hoje que seguiria o exemplo de Assunção Cristas se o partido tivesse 40 anos e mostrou-se disposto a continuar ou a sair.

Santana Lopes felicitou o PS e António Costa pela vitória nas legislativas e ainda os novos partidos que "conseguiram ou vão conseguir representação parlamentar".

22:30 - O vice-presidente do PSD Nuno Morais Sarmento considerou haver razões para "satisfação" com o resultado do partido nas legislativas, e salientou que "a recuperação" face ao que se antecipava na pré-campanha se deve a Rui Rio.

22:40 - O secretário-geral do PCP afirmou que, perante os resultados já conhecidos, nada obsta a que António Costa seja indigitado novamente primeiro-ministro, mas PCP e "Os Verdes" votarão caso a caso, no parlamento. Jerónimo de Sousa assumiu, assim, que a denominada "geringonça" chegou ao seu fim, pois "não haverá repetição da cena do papel", referindo-se à assinatura dos acordos bilaterais há quatro anos.

22:50 - A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, manifestou hoje a disponibilidade do partido para negociações com o PS com vista a uma "solução de estabilidade" para a legislatura ou, caso esta não aconteça, "negociações ano a ano para cada orçamento".

23:50 - A deputada do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV) Heloísa Apolónia falhou a eleição à Assembleia da República por Leiria e vai sair do parlamento onde entrou pela primeira vez há 24 anos.

00:00 - O presidente do PSD assumiu que o partido não conseguiu o seu grande objetivo, vencer as eleições, mas considerou que o resultado não foi uma "grande derrota" e afirmou que vai ponderar "com serenidade" a continuidade na liderança. "Não atingimos o objetivo, mas não é a grande derrota que muitos previam, essa grande derrota não existiu", defendeu Rui Rio, em declarações aos jornalistas, no hotel em Lisboa onde o partido acompanhou a noite eleitoral.

00:20 - O líder socialista, António Costa, afirmou que os portugueses "gostaram da 'geringonça'" e que "desejam a continuidade" da atual solução política com um PS "mais forte". "Os portugueses gostaram da 'geringonça' e desejam a continuidade da atual solução política, agora com um PS mais forte", vincou António Costa perante as centenas de apoiantes do partido no Hotel Altis, em Lisboa, onde a direção do PS esteve reunida para analisar os resultados eleitorais desta noite.

Armando Franca

00:25 - António Costa revelou que o partido vai estabelecer contactos com o PAN e com o Livre, que elegeu pela primeira vez um deputado, para integrarem um novo acordo para a próxima legislatura.

00:30 - O partido Livre elegeu uma deputada, Joacine Katar Moreira, pelo círculo eleitoral de Lisboa.

00:35 - O partido Chega elegeu um deputado, André Ventura, pelo círculo eleitoral de Lisboa.

00:35 - Vitorino Silva, conhecido por Tino de Rans, lamentou a não eleição de deputados pelo seu partido, RIR, mas prometeu voltar à luta e talvez antes das próximas autárquicas, pois acredita que o próximo Governo vai cair antes do fim da legislatura.

00:45 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai ouvir na terça-feira os partidos com representação parlamentar, tendo em vista a indigitação do primeiro-ministro.

Hugo Delgado

00:50 - A cabeça de lista do Livre por Lisboa, eleita nas legislativas de domingo, afirmou que "não há lugar para extrema-direita no parlamento", salientando que o seu partido será "a esquerda anti-fascista e anti-racista".

01:05 - O Partido da Terra (MPT) lamentou a não eleição de deputados, mas garantiu que não vai parar e mostrou confiança no próximo desafio eleitoral.

01:10 - O presidente do Chega, André Ventura, destacou o "feito histórico" do partido, "o mais votado dos partidos pequenos", e rejeitou acordos para formar Governo. André Ventura considerou que o Chega devolveu "a esperança a um país que não a tinha", sublinhando que com "poucos meses [Notes:de existência] " o partido "conseguiu um lugar na Assembleia da República".

01:15 - O presidente do Nós, Cidadãos!, Mendo de Castro Henriques, considerou que as legislativas de domingo constituíram "uma grande derrota de toda a democracia representativa" ao não conseguirem "combater a abstenção de modo eficiente".

01:20 - Para André Silva, do PAN, partido que elegeu quatro deputados, "o conservadorismo perdeu a maioria que tinha no parlamento. PSD, CDS e PCP perderam mandatos e estão reunidas as condições para que Portugal avence em convergência com os valores do século XXI".