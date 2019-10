O PS venceu as eleições legislativas de domingo no distrito de Setúbal, com 38,58% dos votos e 9 deputados eleitos, quando estão apuradas as 55 freguesias.

O PCP/PEV passou de terceira para segunda força política, com 15,75% dos votos, apesar de ter baixado a votação e de ter perdido um deputado, elegendo três, o mesmo número de mandatos obtido pelo PSD.

Lusa