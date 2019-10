António Costa indigitado como primeiro-ministro

O Presidente da República indigitou esta terça-feira António Costa como primeiro-ministro do XXII Governo Constitucional, depois de ouvir as nove forças políticas com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo.

Numa nota divulgada na página da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere que, feita a publicação dos resultados finais das legislativas, "(...) seguir-se-á a primeira reunião do novo Parlamento e a nomeação e posse do Governo e, no prazo máximo de dez dias após a nomeação, a submissão do programa do Governo à apreciação da Assembleia da República".

O novo Executivo só pode tomar posse quando estiverem contados todos os votos das eleições legislativas. Neste momento, faltam atribuir os quatro lugareso que são eleitos pelos círculos da emigração.