António Costa está disponível para assinar um acordo escrito para a legislatura com o Bloco de Esquerda e fazer acordos pontuais com os partidos que preferiram outra forma de trabalho.

Depois de um longo dia de reuniões com os possíveis parceiros do próximo Governo, o líder socialista garantiu que, independentemente do tipo de acordo, tratará todos os partidos por igual e que nada se altera na relação com o PCP.