Patrões afastam cenário de instabilidade na próxima legislatura

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal explicou quais as preocupações e as propostas apresentadas da CIP para a próxima legislatura:

"Focalizámos as nossas posições no conjunto de propostas que gostaríamos que este governo desse seguimento, desde logo a melhoria da competitividade das empresas portuguesas, as pessoas, a sua requalificação e a sua qualificação, o problema da melhoria de rendimentos no `lato sensu´", afirmou António Saraiva no final da reunião com o recém-eleito Primeiro-ministro.