Vitória de Guimarães sai da Croácia com derrota na Liga Conferência Europa

O Vitória de Guimarães foi esta quinta-feira derrotado em casa dos croatas do Hajduk Split, por 3-1, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.

Os vimaranenses ainda se colocaram em vantagem, com um golo de Miguel Maga, aos 61 minutos, mas os croatas deram a volta ao resultado por Emir Sahiti (67), Dario Melnjak (75) e Filip Krovinovic (87), ex-jogador de Rio Ave e Benfica.

Em conferência de imprensa no final do jogo, o treinador do Vitória, Moreno Teixeira, afirmou que alguns detalhes podem ser melhorados e que ainda é possível a passagem da eliminatória. "Tivemos um ambiente difícil, mas em Guimarães eles também o vão ter", disse.