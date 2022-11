O Gil Vicente partiu, na manhã desta quarta-feira, para os Países Baixos, onde amanhã defronta o AZ Alkmaar, na primeira mão do play-off da Liga Conferência. Apesar da maior experiência dos neerlandeses, os responsáveis do clube minhoto assumem o desejo de atingir a fase de grupos da competição.

Após eliminar o Riga na terceira pré-eliminatória, o Gil Vicente tem agora a difícil tarefa de ultrapassar os neerlandeses do AZ Alkmaar nos dois jogos do play-off de acesso à competição europeia. Se o conseguirem, serão a primeira equipa portuguesa a marcar presença na fase de grupos da competição que estreou na época transata.

Tiago Lenho, Diretor Desportivo do clube minhoto, aliviou a pressão da equipa dizendo que "a responsabilidade de ultrapassar este play-off não é nossa", atribuindo assim um claro favoritismo ao clube dos Países Baixos. Tiago Lenho confessou que o AZ Alkmaar já tem provas dadas no futebol europeu mas que esse facto não afeta a motivação dos gilistas em vencer o adversário.

O Gil Vicente voou para os Países Baixos com a esperança de trazer um resultado benéfico no jogo desta quinta-feira às 20:00, para que possa assim discutir a eliminatória em Portugal no segundo embate.