O que esperar do Benfica na Champions? Roger Schmidt e João Mário respondem

Na antevisão da partida, Roger Schmidt mostrou-se confinante na passagem à fase de grupos e confirmou o regresso de David Neres. João Mário ressalvou um fator extra que pode ajudar a equipa ucraniana: não estão a jogar para o campeonato.

Depois de ultrapassar o Midtjylland na 3ª pré-aliminatória da Liga dos Campeões, o Benfica está agora a duas partidas de marcar presença naquela que é a maior e mais prestigiada competição de clubes da Europa. Para tal, o clube da luz terá de eliminar o Dínamo de Kiev.

As duas equipas vão medir forças primeiro em Lodz, na Polónia, pois devido à guerra na Ucrânia o jogo terá de ser disputado fora do país. O segundo jogo do play-off de acesso à liga milionária acontecerá no Estádio da Luz, em Lisboa.

Para chegar a esta fase da competição o conjunto ucraniano já eliminou o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, e os austríacos do Sturm Graz. Agora têm pela frente o Benfica, que ao contrário dos últimos jogos, já conta com David Neres, um jogador que poderá ser importante nas contas de Roger Schmidt.

O apito inicial está marcado para as 20:00 desta quarta-feira e será dado pelo alemão Felix Zwayer.